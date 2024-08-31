Sınır kapısında memurlara saldırı: 3 yaralı

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı’nda bagajları kontrol edilen bir grup, gümrük muhafaza ekiplerine saldırdı. Olayda 3 memur yaralandı. Polis olayla ilgili olarak 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sınır kapısında memurlara saldırı: 3 yaralı

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Habur Sınır Kapısı’nda gümrük muhafaza memurlarına saldıran 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, 04.00 sıralarında Silopi ilçesinde Habur Gümrük Kapısı’ndaki yolcu bagaj bölümünde meydana geldi.

İddiaya göre; bagajların x-Ray cihazı ile kontrol edildiği bölüme gelen bir grup, görevli memurlarla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi ile grup, görevli memurlara saldırdı.

E.B, B.B. ve M.S. isimli memurlar, yüz, boyun ve enselerinden aldıkları darbelerle yaralandı.

Sınır kapısında memurlara saldırı: 3 yaralı - 1

Yaralılar, Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

M.B, K.O, M.B, Y.B. ve S.B. isimli şüpheliler, Habur Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak polise teslim edildi.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile şüpheliler, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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