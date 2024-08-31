Sınır kapısında memurlara saldırı: 3 yaralı

Habur Sınır Kapısı’nda gümrük muhafaza memurlarına saldıran 5 kişi gözaltına alındı.



Olay, 04.00 sıralarında Silopi ilçesinde Habur Gümrük Kapısı’ndaki yolcu bagaj bölümünde meydana geldi.



İddiaya göre; bagajların x-Ray cihazı ile kontrol edildiği bölüme gelen bir grup, görevli memurlarla tartıştı.



Tartışmanın büyümesi ile grup, görevli memurlara saldırdı.



E.B, B.B. ve M.S. isimli memurlar, yüz, boyun ve enselerinden aldıkları darbelerle yaralandı.