Sınır kapısında zehir tacirlerine darbe: 4,5 tonu aşkın uyuşturucu bulundu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'yi İran'a bağlayan Gürbulak Sınır Kapısı'nda 4,5 tonu aşkın metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayda ilgili soruşturma başlatıldı.

Sınır kapısında zehir tacirlerine darbe: 4,5 tonu aşkın uyuşturucu bulundu

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince yürütülen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları sonucunda, İran'dan 'ye giriş yapan üç tır riskli kategoride değerlendirilerek detaylı kontrole tabi tutuldu.

Gerçekleştirilen x-ray taramasında söz konusu araçlarda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpeklerden de faydalanılarak yapılan arama sonucunda, talk pudrasına emdirilmiş 706 kilogram ve bitki köklerine gizlenmiş 3 bin 797 kilogram olmak üzere 4,5 tonu aşkın metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sınır kapısında zehir tacirlerine darbe: 4,5 tonu aşkın uyuşturucu bulundu - 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle genişletilen operasyon kapsamında tespit edilen failler gözaltına alınırken, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, "Gürbulak Sınır Kapısı’nda rekor miktarda yakalaması gerçekleştirilerek zehir tacirlerine önemli darbe indirildi." ifadesi kullanıldı.

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