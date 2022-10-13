Sinir krizi geçirdi, evi yaktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sinir krizi geçiren bir kişi, kendine ve ailesine ait iki katlı evlerini ateşe verdi.



Vatan Mahallesi 1. Olcay Sokağı'nda sinir krizi geçiren Rıdvan Ö. ailesiyle yaşadığı iki katlı evini yaktı.



İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.



Olay yerine gelen komşuları Rıdvan Ö'ye tepki gösterirken mahallede bir süre tartışma yaşandı.



Polis ekipleri Rıdvan Ö'yü gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

