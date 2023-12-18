Sinir krizi geçiren eşinden korkan kadın camdan atladı

Olay gece yarısı Şifahane Mahallesi 1329 Sokak'taki Lale Konutları’nın 1. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören ve psikiyatri ilaçları kullanan Yavuz D. (50) gece yarısı bunalıma girerek sinir krizi geçirdi.

Eşini sakinleştirmeye çalışan Meryem D. (47) birçok yol denerken eşinin saldırganlaşmasıyla korkup evden çıkmak istedi. Evden çıkmayı başaramayan kadın 1. kattaki dairenin salonundaki pencereden aşağıya atladı. Beton zemine düşen kadın ayaklarından darbe alarak yere yığıldı.

Kadının ağıt seslerini duyan bina sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak akabinde ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadının sol bacağının kırıldığı öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme balattı.