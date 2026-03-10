Sınır ötesinde vurgun! Çağrı merkezine dolandırıcılık baskını
10.03.2026 16:57
Başsavcılık, şüpheliler hakkında dünya genelinde çok sayıda şikayet bulunduğunu bildirdi.
İstanbul'da çağrı merkezi kurup, yatırım aldı altında uluslararası boyutta forex dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Sarıyer'de kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası boyutta dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.
74'Ü YABANCI 140 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Başsavcılık kararıyla 74'ü yabancı 140 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Başsavcılık soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.