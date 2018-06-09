Sınırların güvenliği için yapılan güvenlik duvarı projelerinde ilk adım Suriye sınırı olmuştu. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Suriye sınırında 564 kilometrelik güvenlik duvarının inşasını tamamladı. TOKİ, Suriye sınırında 564 kilometre uzunluğundaki duvarı bitirdikten sonra İran sınırında 144 kilometrelik sınır duvarının inşasına başladı. İran sınır duvarı da bitme aşamasına geldi.



Hürriyet'in haberine göre, şimdi de Hakkari Yüksekova’da Esendere Gümrük Kapısı ile Dolaylı Tepe arasındaki 43 kilometrelik hat üzerinde güvenlik duvarı inşa edilecek.



350 BİN BLOK YERLEŞTİRİLDİ



Suriye sınırında Asi nehrinin bulunduğu hat dışında kalan 711 kilometrelik sınır hattı 3 metre yüksekliğinde 2 metre genişliğinde 7 tonluk seyyar bloklar ile kapatıldı. Bu alana toplam 350 bin blok yerleştirildi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre güvenlik duvarının 200 kilometresi valilikler geriye kalan kısmı ise TOKİ tarafından yapıldı.

EN UZUN 3. DUVAR



Sınır duvarına yakın noktalarda mayın uyarı tabelaları dikkat çekiyor. Bölgede inşaat çalışmaları ve yağmur etkisi ile yer değiştiren mayınlar olduğunu belirten yetkililer mayın temizleme çalışmalarının sürdüğünü söylüyor. Suriye’de sınır duvarının yanında, sınır hattı boyunca uzanan yeni bir yol da dikkat çekiyor. Askerin rahat devriye atması amacıyla bu yolun yapıldığı dile getiriliyor. Yol çalışması 30-40 kilometrelik bir mesafede 15 dakika içerisinde devriye atılmasını sağlıyor. Suriye sınır duvarının Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırının ardından dünyada üçüncü en uzun duvar olma özelliğine sahip olduğunu belirten yetkililer duvarların üzerine bir metre yüksekliğinde jiletli tel de çektiklerini belirtiyor.



KAÇAKÇILIĞA DA ÖNLEM



TOKİ Başkanı Ergün Turan, çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi ve şunları söyledi: “Suriye sınır duvarı tamamladı. Ağrı ve Iğdır arasına yapılan 144 kilometrelik duvarda 100 kilometre tamamlandı. Şimdi Hakkari Yüksekova’da Esendere Gümrük Kapısı ile Dolaylı Tepe arasındaki 43 kilometrelik hat üzerinde güvenlik duvarı inşa edilecek. İran sınırımızın en önemli bölgesi olan ve yasa dışı geçişlerin yaşandığı bu hat üzerinde inşa edeceğimiz güvenlik duvarı ile teröristlerin ülkemize sızmasını önleyeceğiz. Kçakçılık konusunda çok önemli tedbir alınmış olacak” dedi. 43 kilometrelik hat için en kısa sürede ihale yapıp inşaata başlayacaklarını söyleyen Turan, bu alanın stratejik öneme sahip olduğuna da vurgu yaptı.