Sınıra yeni göç dalgası geliyor

Rusya'nin destek verdiği Suriye ordusu, Halep'in İdlib gerginliği azaltma bölgesi içinde kalan batı ve güney kırsalına kara saldırısı başlattı. Saldırı altındaki yerleşimlerden, Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç başladı.



Esad ordusu muhaliflere ait cephe hatlarını yoğun bombardımana tutuyor. Hedef alınan bölgede, Halep ile Lazkiye'yi bağlayan ve Halep, Hama, Humus ile Şam üzerinden Ürdün'e uzanan stratejik M5 otoyolu da bulunuyor.



Bölgeye çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk edilmiş durumda. Diğer yandan Rus savaş uçakları da bölgeyi havadan vuruyor. Üç savaş uçağı, Halep'in batı kırsalındaki Etarip ilçesi ile Ayn Cera, Kefer Naha ve Kasimiye köylerini bombaladı. Saldırıda ölenler oldu.



Saldırı altindaki bölgelerden çok sayıda sivil, Türkiye sınır hattına yakın bölgelere yöneldi. Anadolu Ajansı'na göre bu rakam 13 bine yakın.



Birleşmiş Milletler'e göre ise 1 Aralık'tan bu yana İdlib'de çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 350 bin Suriyeli Türkiye sınırı yakınlarına göç etmiş durumda.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, saldırıları kınadı ve ateşkesin "Sivilleri korumada bir kez daha başarısız olduğunu" açıkladı. Bachelet yaptığı açiklamada, "Sivillerin her gün havadan ve karadan füze saldırılarıyla öldürülmeleri son derece istirap verici" dedi.



Batı Halep kırsalındaki Tel Tamura ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 4 no'lu gözlem noktası bulunuyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9 Ocak'ta ateşkes uygulamasının başladığını ileri sürmüştü. Ancak rejim ve İran destekli gruplar, kara saldırılarına devam etmişti.