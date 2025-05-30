Sınırda 12 bin 770 tarihi eser yakalandı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına kaçırılmaya çalışılan tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen binlerce sikke, takı ve obje ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Polonya'ya gitmek üzere Konya'dan yola çıkan tırı Kapıkule Sınır Kapısı'nda durdurdu.

Tırın kupasında yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen 12 bin 370 sikke ve 400 takı ile obje yakalandı.

Sürücü gözaltına alındı.