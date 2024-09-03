Sınırda 3 kilometre TIR kuyruğu

Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Ardahan’ın Posof ilçesindeki Türkgözü Gümrük Kapısı’nda TIR kuyruğu devam ediyor.



Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle güzergah değiştiren TIR’lar, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Posof-Türkgözü Gümrük Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu.



TIR kuyruğunun 3 kilometreyi bulduğu gümrük kapısında sürücüler, Posof-Türkgözü Gümrük Kapısı’ndan geçmek için uzun süre beklemek zorunda kalıyor.