Sınırda 3 kilometre TIR kuyruğu

Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan kapısı konumundaki Posof Türkgözü Sınır Kapısı’nda TIR yoğunluğu yaşanıyor. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle güzergah değiştiren şoförler, kapıda uzun süre beklemek zorunda kalıyor.

Sınırda 3 kilometre TIR kuyruğu

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’nin üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Ardahan’ın Posof ilçesindeki Türkgözü Gümrük Kapısı’nda TIR kuyruğu devam ediyor.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle güzergah değiştiren TIR’lar, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Posof-Türkgözü Gümrük Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu.

TIR kuyruğunun 3 kilometreyi bulduğu gümrük kapısında sürücüler, Posof-Türkgözü Gümrük Kapısı’ndan geçmek için uzun süre beklemek zorunda kalıyor.

Öne Çıkan Video

Av yasağı sona erdi: Balık fiyatları düştü mü?

TÜRKİYE HABERLERİ

Hazerfen Havalimanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı

Hazerfen Havalimanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı

Yanlış sünnet edilen çocuk, kasığından alınan deriyle tedavi edildi

Yanlış sünnet edilen çocuk, kasığından alınan deriyle tedavi edildi

KYK yurtları ne zaman açılacak? (2024-2025 GSB yurtları açılış tarihi)

KYK yurtları ne zaman açılacak? (2024-2025 GSB yurtları açılış tarihi)

110. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM takvimine göre ÖGG sonuç tarihi

110. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM takvimine göre ÖGG sonuç tarihi

İzmir'de kıskançlık cinayeti! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

İzmir'de kıskançlık cinayeti! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

SON DAKİKA HABERİ: Dilruba Kayserilioğlu için istenen ceza belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: Dilruba Kayserilioğlu için istenen ceza belli oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...