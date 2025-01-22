Sınırda antika operasyonu

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan Çekya plakalı minibüsü şüpheli bularak incelemeye aldı.



Minibüsteki detaylı arama ve x-ray kontrolünde daktilo, duvar saati, plakçalar ve fotoğraf makinesi gibi antika niteliği taşıyan 62 eşya ele geçirildi.



Araçtaki Azerbaycan vatandaşı I.I. ile Gürcistan vatandaşı F.G. hakkında adli işlem başlatıldı.