Sınırda antika operasyonu

İpsala Sınır Kapısı'nda bir minibüste, antika niteliği taşıyan 62 eşya ele geçirildi.

Sınırda antika operasyonu

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan 'ye giriş yapan Çekya plakalı minibüsü şüpheli bularak incelemeye aldı.

Minibüsteki detaylı arama ve x-ray kontrolünde daktilo, duvar saati, plakçalar ve fotoğraf makinesi gibi antika niteliği taşıyan 62 eşya ele geçirildi.

Araçtaki Azerbaycan vatandaşı I.I. ile Gürcistan vatandaşı F.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

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