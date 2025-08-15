Sınırda büyük uyuşturucu operasyonu: Kilolarca esrar ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı 'na ayrı zamanlarda gelen kamyon ve TIR, risk analizleri çerçevesinde Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince X-ray taramasına sevk edildi. Kamyonun dorsesinde X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesinin ardından detaylı arama yapıldı.

Aramada mobilyalara gizlenmiş 51 pakette 80 kilo 620 gram esrar ele geçirildi.



Ayrıca ekipler, Türkiye'ye giren TIR sürücüsünün şüpheli hareketlerde bulunduğunu, aracından inip yaya olarak yurt dışına çıkmaya çalıştığını Kapalı Devre Kamera Sistemi'nden (CCTV) tespit etti.



KİLOLARCA ESRAR



X-ray taramasına alındıktan sonra yoğunluk tespit edilen TIR'da yapılan ayrıntılı aramada karton kutulara gizlenmiş 165 kilo 312 gram esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan iki zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.​​​​​