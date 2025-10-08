Sınırda büyük uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 4,3 milyar lira

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.



Ticaret Bakanlığı; Gürbulak, Kapıkule ve Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiren operasyona ilişkin açıklama yaptı.



Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bin 167 kilogram sıvı metamfetamin, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 114 kilogram esrar, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'nda 23 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 4 milyar 385 milyon Türk lirası değerinde yaklaşık 1,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.



Operasyonlarla ilgili Doğubayazıt, Edirne ve Aralık Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.