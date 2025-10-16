Sınırda "cancan" operasyonu

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir TIR'a düzenlenen operasyonda "cancan" cinsi 85 güvercin ele geçirildi.

Sınırda "cancan" operasyonu

Gümrükler Muhafaza ekiplerince, 'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'a operasyon düzenlendi.

Gümrük personelinin tespitleri sonucu harekete geçen Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, operasyonda tespit edilen "cancan" cinsi 85 güvercine el koydu.

Güvercinler, güvenli bir alana nakledildi.

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

