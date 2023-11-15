Sınırda göçmen kaçakçılığı operasyonu: 82 gözaltı

Sınır bölgelerinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

Hava destekli 62 ayrı operasyonda 1222 kaçak göçmen yakalandı. Operasyona ilişkin açıklamayı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçaklığını organize eden 82 kişinin yakalandığını söyledi.

Zanlılardan 63'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz.



Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki; göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."