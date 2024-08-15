Sınırda insan kaçakçılığı | MSB kaynakları: Emekliye ayrılan tuğgeneral YDK'ya sevk edildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 73, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 845'i Irak'ın, 880'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 1725 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

MSB kaynakları, bilgilendirme toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.



"SINIRDA İNSAN KAÇAKÇILIĞINA KARIŞAN EMEKLİ TUĞGENERAL YDK'YA SEVK EDİLDİ"

Bakanlık kaynakları, makam aracıyla hudutta insan kaçakçılığı olayına ilişkin tutuklu yargılanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili sorular üzerine şu ifadeleri kullandı:



"Bildiğiniz üzere olaya karışan uzman erbaşların sözleşmeleri fesih edilmiş, emir astsubayının Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile TSK'dan ilişiği kesilmişti. Emekliliğe sevk edilen ve daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay, devam eden adli sürecin yanı sıra idari olarak da Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş olup, süreç devam etmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşüldükten sonra alınacak karar kamuoyuyla paylaşılacaktır."

"IRAK'LA TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİNİ KALICI HALE GETİRMEK İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZE DEVAM EDİYORUZ"

Bugün Ankara'da gerçekleştirilecek Irak ile Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantısında nelerin görüşüleceğine dair sorular üzerine ise kaynaklar, şunları aktardı:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın Mayıs 2019'da Türkiye'yi ziyaret eden dönemin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yi kabullerinde, iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğinin ahdi temelinin güçlendirilmesi hususunda anlayış birliği oluşmuştu. Bu kapsamdaki müzakerelerin, her iki ülkenin dışişleri bakanları, savunma bakanları ile istihbarat başkanları tarafından yürütülmesi öngörülmüş ve bu formattaki ilk toplantı 2019 yılında yapılmıştı. Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması olarak tanımlanan işbirliği platformunun ikinci toplantısı, 19 Aralık 2023'te iki ülke dışişleri bakanlarının başkanlığında Ankara'da düzenlenmişti. Söz konusu toplantı sonucunda, Irak'ın terör örgütü PKK'yı yazılı bir metinde ilk defa 'ortak tehdit' olarak tanımlaması sağlanmıştı.



Terörle mücadelede ülkelerimiz arasındaki işbirliğini kalıcı hale getirmek için karşılıklı görüşmelerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda ülkemiz ile Irak arasında sonuncusu Bağdat'ta düzenlenen Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantılarının dördüncüsü bugün Ankara'da icra edilecektir. Söz konusu toplantıda başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere iki ülke arasında ortak işbirliği alanları, askeri ilişkiler ile bölgede yaşanan son gelişmeler görüşülecektir."