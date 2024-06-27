Sınırda insan kaçakçılığı: Tuğgeneral tutuklandı

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri birliğinde görevli Tuğgeneral Bilal Çokay hakkında, makam aracıyla para karşılığında insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Olayın ortaya çıkmasının ardından emekliliğe sevk edilen Çokay, soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınarak Şanlıurfa'ya getirildi.
TUTUKLANDI
Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Bilal Çokay, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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