Sınırda insan kaçakçılığı: Tuğgeneral tutuklandı

Tuğgeneral Bilal Çokay, Suriye'den makam aracıyla Türkiye'ye insan geçirerek kaçakçılık yaptığı iddiasıyla emekliye sevk edilmiş ve Ankara'da gözaltına alınmıştı. Çokay, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Sınırda insan kaçakçılığı: Tuğgeneral tutuklandı

'de Türk Silahlı Kuvvetleri birliğinde görevli Tuğgeneral Bilal Çokay hakkında, makam aracıyla para karşılığında insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından emekliliğe sevk edilen Çokay, soruşturma kapsamında 'da gözaltına alınarak Şanlıurfa'ya getirildi.

TUTUKLANDI

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Bilal Çokay, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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