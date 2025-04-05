Sınırda kaçak altın yakalandı: 186 bin euro değerinde

Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen kontrollerde, Ukrayna'dan Türkiye'ye gitmekte olan yabancı plakalı bir yolcu minibüsü detaylı denetime alındı.

Minibüsün iki sürücüsü ve yolcular, beyan edilecek bir şeyleri olmadığını, yalnızca kişisel eşyaları ve izin verilen miktarda döviz taşıdıklarını belirtti. Ancak yapılan detaylı üst aramasında, gümrük görevlileri şüpheli bulgulara ulaştı.

ALTIN KÜLÇEYLE YAKALANDILAR

Birinci sürücü Ukrayna vatandaşı O.K'nın beline taktığı çantada, siyah folyoya sarılı 1 kilogram ağırlığında sarı metal külçe bulundu. Aynı minibüsteki ikinci sürücü Ukrayna vatandaşı M.M. ise montunun cebinde gizlenmiş 1 kilogramlık altın külçeyle yakalandı.

TOPLAM DEĞERİ 186 BİN EURO

Uzmanlar tarafından yapılan incelemede, her iki külçenin de 24 ayar saf altın olduğu ve toplam değerinin yaklaşık 186 bin euro olduğu tespit edildi. Gümrük memurları altınlara el koydu.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak, Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde her iki şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.