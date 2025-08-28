Sınırda kaçakçılıkla mücadele: Milyonlarca lira değerinde...

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları'nda 3 ayrı kaçakçılık operasyonu düzenledi.



Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapmak üzere gelen TIR, şüpheli görülerek kırmızı hatta aranmaya alındı.

Ekipler, yaptıkları aramada, çeşitli eşyalarla doldurulan dorsede faturasız ve belgesiz 228 dizüstü bilgisayar, 3 masaüstü bilgisayar, 150 barkod yazıcı, 150 barkod okuyucu, 20 wifi ve 4 kameralı kamera sistemi, 245 şarj adaptörü, 7 telsiz ve ekipmanı, 66 çeşitli eşya ele geçirildi.

Kapıkule'ye boş olarak gelen diğer TIR ise şüphe üzerine aranmaya alındı. Ekiplerin yaptığı aramada, aracın motor kısmında, 500 akıllı cep telefonu, 470 cep telefonu kılıfı ve 240 elektronik sigara bulundu.

