Sınırda kar bastırdı, TIR’lar yolda kaldı

Ardahan’da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.



Posof’ta dün başlayıp gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, Türkgözü Sınır Kapısı’na giden kara yolunda aksaklıklara neden oldu.



Türkgözü kara yolunun Gümüşkavak köyü yakınlarında Gürcistan plakalı bir TIR kayarak yoldan çıkarken, çok sayıda TIR’ın karayolunda durduğu görüldü.