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Sınırda kar bastırdı, TIR’lar yolda kaldı

Ardahan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türkgözü Sınır Kapısı’na giden yolda ulaşım aksadı. Bölgede çok sayıda TIR’ın yol kenarında beklediği görüldü.

Sınırda kar bastırdı, TIR’lar yolda kaldı

’da ulaşımı olumsuz etkiledi.

Posof’ta dün başlayıp gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, Türkgözü Sınır Kapısı’na giden kara yolunda aksaklıklara neden oldu.

Türkgözü kara yolunun Gümüşkavak köyü yakınlarında Gürcistan plakalı bir TIR kayarak yoldan çıkarken, çok sayıda TIR’ın karayolunda durduğu görüldü.

Sınırda kar bastırdı, TIR’lar yolda kaldı - 1 Bölgede çok sayıda TIR yolda kaldı

Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelerden gelen TIR şoförleri, yaklaşık 12 saatten beri beklediklerini söyledi.

Azerbaycan’dan geldiğini belirten TIR şoförü Halil İbrahim Aydın, “Kar yağışı nedeniyle yol kapalı olduğunu için yolda bekliyoruz. Yol açılırsa yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

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