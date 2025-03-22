Sınırda kar bastırdı, TIR’lar yolda kaldı
Ardahan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türkgözü Sınır Kapısı’na giden yolda ulaşım aksadı. Bölgede çok sayıda TIR’ın yol kenarında beklediği görüldü.
Ardahan’da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.
Posof’ta dün başlayıp gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, Türkgözü Sınır Kapısı’na giden kara yolunda aksaklıklara neden oldu.
Türkgözü kara yolunun Gümüşkavak köyü yakınlarında Gürcistan plakalı bir TIR kayarak yoldan çıkarken, çok sayıda TIR’ın karayolunda durduğu görüldü.
Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelerden gelen TIR şoförleri, yaklaşık 12 saatten beri beklediklerini söyledi.
Azerbaycan’dan geldiğini belirten TIR şoförü Halil İbrahim Aydın, “Kar yağışı nedeniyle yol kapalı olduğunu için yolda bekliyoruz. Yol açılırsa yolumuza devam edeceğiz.” dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kar Yağışı
- Ardahan Posof
- Ardahan