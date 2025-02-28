Sınırda kar krizi: TIR'lar metrelerce kuyruk oluşturdu

Gürcistan'da ve Doğu Karadeniz'de son bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle Türkiye'den gidecek TIR'ların girişine Gürcistan tarafından izin verilmemesi, Sarp Sınır Kapısı ile Karadeniz Sahil Yolu'ndaki trafiği olumsuz yönde etkiledi.



İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere götürmek için Türkiye'nin farklı bölgelerinden yola çıkarak Sarp Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar, 4 gündür geçişlerin yapılamaması nedeniyle Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayarak Karadeniz Sahil Yolu'nun Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe güzergahındaki belli bölümlerde bekleyişini sürdürüyor.



