Sınırda kar krizi: TIR'lar metrelerce kuyruk oluşturdu
Gürcistan'daki yoğun kar nedeniyle TIR geçişlerine izin verilmiyor. Bu nedenle Sarp Sınır Kapısı'nda ve Karadeniz Sahil Yolu'nda trafikte yoğunluk oluştu.
Gürcistan'da ve Doğu Karadeniz'de son bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle Türkiye'den gidecek TIR'ların girişine Gürcistan tarafından izin verilmemesi, Sarp Sınır Kapısı ile Karadeniz Sahil Yolu'ndaki trafiği olumsuz yönde etkiledi.
İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere götürmek için Türkiye'nin farklı bölgelerinden yola çıkarak Sarp Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar, 4 gündür geçişlerin yapılamaması nedeniyle Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayarak Karadeniz Sahil Yolu'nun Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe güzergahındaki belli bölümlerde bekleyişini sürdürüyor.
Yetkililer, bugün itibarıyla Gürcistan'a gidebilmek için 1970 TIR'ın beklediğini bildirdi.
"İŞTİŞARE HALİNDEYİZ"
Artvin Valisi Turan Ergün, Gürcistan'daki kar yağışı nedeniyle bu sorunun yaşandığını söyledi.
Batum şehrindeki kar yağışının ardından Türkiye'den çıkış yapacak TIR'ların geçişine izin verilmediğine işaret eden Ergün, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki saatlerde geçişlere kademeli olarak Gürcistan makamları izin verecek. O sorun da belli takvim içinde çözülmüş olacak. İlk etapta bozulacak malzeme taşıyan 100 TIR'ın geçişi sağlanacak. Batum'daki başkonsolosumuzla istişare halindeyiz."
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