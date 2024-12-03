Sınırda üç maymuna el konuldu

Habur Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza ekipleri, Irak’tan Türkiye’ye sokulmak istenen üç makak maymununa (macaca silenus) el koydu.



Maymunları yurda sokmak isteyen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, makak maymunlarını alarak rehabilitasyon merkezinde tedavi etti. Maymunlar daha sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.



Şüpheli hakkında Kara Avcılığı Kanunu gereğince 41 bin 817 TL idari yaptırım cezası uyguladı.