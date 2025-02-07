Sınırda uyuşturucu operasyonu

Habur Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında ülkeye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araç takibe alındı.



Ekiplerce x-ray kontrolüne tabii tutulan aracın dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Narkotik dedektör köpeklerinin katılımıyla yapılan detaylı aramalar sonucu yasal yükün içerisine zulalanmış 370 kilogram ağırlığında 2 milyon 176 bin "captagon" isimli uyuşturucu ele geçirildi.



Operasyonla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.​​​​​​​