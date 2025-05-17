Sınırda uyuşturucu operasyonu: Bir tutuklama

Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen otobüs, gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek X-ray taramasına sevk edildi.



Taramada otobüsün havalandırma boşluğunda yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeği "Neptün" ile arama yapıldı.



Aramada şeffaf poşetler içinde 27 paket halinde 77 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan otobüs şoförü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

