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Sınırda yakalanan FETÖ üyeleri tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan iki FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Sınırda yakalanan FETÖ üyeleri tutuklandı
Fotoğraf: Arşiv

'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı.

İpsala yakınlarında dün birinci derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan zanlılar Y.Ç. ve B.T.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen iki FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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