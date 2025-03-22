Sınırda yakalanan FETÖ üyeleri tutuklandı

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı.



İpsala yakınlarında dün birinci derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan zanlılar Y.Ç. ve B.T.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen iki FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.