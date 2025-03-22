Sınırda yakalanan FETÖ üyeleri tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan iki FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Fotoğraf: Arşiv
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı.
İpsala yakınlarında dün birinci derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan zanlılar Y.Ç. ve B.T.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen iki FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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