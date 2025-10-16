Sınırda 36 kilo 180 gram kokain ele geçirildi

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir kamyonet, risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi.



Yoğunluk tespit edilmesi üzerine Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, narkotik dedektör köpeği "Alfa"nın katılımıyla arama yaptı.



Aramada, sürücü ve yolcu koltuğunun kapı döşemelerinin içine poşetlere bölünerek gizlenmiş 36 kilo 180 gram kokain ele geçirildi.



Sürücü gözaltına alındı.