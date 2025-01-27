Sınırdaki TIR'dan 870 kilogram uyuşturucu çıktı

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen demir cevheri yüklü TIR, şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edildi.



TIR'da yoğunluk tespit edilmesi nedeniyle narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, yükün içine gizlenmiş 870 kilogram skunk ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan biri TIR sürücüsü 2 şüpheli, gümrükteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.