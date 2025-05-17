Sınırdan geçen otobüsten 77 kilo uyuşturucu çıktı
Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda giren otobüsün havalandırma boşluğuna gizlenen 77 kilo uyuşturucu hapı narkotik köpeği Neptun buldu.
Edirne'den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’ndan geçerek Türkiye'ye giren otobüste 77 kilo 36 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen yolcu otobüsünü şüphe üzerine X-ray taramasına sevk etti.
Narkotik köpeği Neptun’un da kullanıldığı aramada, şüpheli yoğunluk tespit edilen otobüsün havalandırma boşluğuna gizlenmiş 27 paket halinde 77 kilo 36 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan otobüs şoförü, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
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