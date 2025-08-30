Sınırdan 2 milyon gurbetçi çıkış yaptı

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz izinlerini geçirmek üzere ana vatana geldi. 22 Haziran'dan itibaren kara yoluyla ana vatana gelmeye başlayan gurbetçiler, izinlerinin bitimiyle yaşadıkları ülkelere dönüyor. Gurbetçiler Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan’a açılan Pazarkule ve İpsala Sınır kapılarında yoğunluk oluşturuyor. Türkiye ’den ayrılırken son durak noktası olan Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen gurbetçiler, gümrük sahasında uzun araç kuyrukları oluşturup çıkış için bekliyor.

YAKLAŞIK 2 MİLYON YOLCU

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli, Yunanistan’a açılan Pazarkule ve İpsala ile Kırklareli’den Bulgaristan’a açılan Dereköy Sınır Kapısı'ndan 22 Haziran ile 28 Ağustos tarihleri arasında 564 bin 168 araç girdi, 503 bin 256 araç çıkış yaptı.

Aynı tarihlerdeyse 5 sınır kapısından 2 milyon 243 bin 871 yolcu girerken, 2 milyon 45 bin 205 yolcu da çıkış yaptı.

Giriş ve çıkış yapan yolcuların yaklaşık 2 milyonunu gurbetçi vatandaşların oluşturduğu belirtildi.