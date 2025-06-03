Sınırda Suriyelilerin Kurban Bayramı yoğunluğu

"BURADA KALMAMIZA GEREK KALMADI"



Suriyeli Muhammed Yakdi ise, “9,5 yıl Türkiye’de kaldım. Suriye’ye gideceğim. Savaş bitti çok şükür. Beni orada annem ve diğer yakınlarım bekliyor. Bayram da geldi. Rahat oldu. Ben artık Suriye’ye geri döneceğim. Bundan sonra burada kalmamıza gerek kalmadı. Allaha şükürler olsun Türkiye’ye rahattım” diye konuştu.



Gençler olarak ülkelerinin yeniden inşa edilmesine katkı sağlayacaklarını anlatan Ahmet Kazmon ise “Okullarımı Türkiye’de okudum. Çok iyi arkadaşlarım oldu. Çok iyi insanlarla tanıştım. Herkes çok iyiydi. Şimdi dönüyoruz. Biz gençler olarak ülkemizi düzeltmenin peşindeyiz. Bizleri orada görev bekliyor.” dedi