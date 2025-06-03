Sınırda Suriyelilerin Kurban Bayramı yoğunluğu

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla Suriye'ye dönen göçmenler yoğunluk oluşturdu.

Sınırda Suriyelilerin Kurban Bayramı yoğunluğu

Sabahın erken saatlerinden ’de yaşadıkları kentlerden yanlarına aldıkları eşyaları ile birlikte Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda gelen Suriyelilerin burada yapılan kimlik kontrollerinin ardından çıkışları sağlanıyor.

Jandarma ekiplerinin yanı sıra Göç İdaresi Başkanlığı'nın da görev aldığı Cilvegözü’nde çıkışlar kontrollü yapılıyor.

İç savaş sonrası geldiği Türkiye’de 8 yıl yaşadığını anlatan Hüseyin Ahmet El Rif, “Tabii saldırılardan bombalardan kaçtım. Şamlıyım Türkiye’de çok iyi karşılandık. Bizimle yakından ilgilendiler ve çok iyi baktılar. Türkiye anne, Türkiye kardeş vatan. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizleri ülkenizi ve milletinizi korusun, ömrünüz uzun olsun.” dedi.

Sınırda Suriyelilerin Kurban Bayramı yoğunluğu - 1

"BURADA KALMAMIZA GEREK KALMADI"

Suriyeli Muhammed Yakdi ise, “9,5 yıl ’de kaldım. Suriye’ye gideceğim. Savaş bitti çok şükür. Beni orada annem ve diğer yakınlarım bekliyor. Bayram da geldi. Rahat oldu. Ben artık Suriye’ye geri döneceğim. Bundan sonra burada kalmamıza gerek kalmadı. Allaha şükürler olsun Türkiye’ye rahattım” diye konuştu.

Gençler olarak ülkelerinin yeniden inşa edilmesine katkı sağlayacaklarını anlatan Ahmet Kazmon ise “Okullarımı Türkiye’de okudum. Çok iyi arkadaşlarım oldu. Çok iyi insanlarla tanıştım. Herkes çok iyiydi. Şimdi dönüyoruz. Biz gençler olarak ülkemizi düzeltmenin peşindeyiz. Bizleri orada görev bekliyor.” dedi

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