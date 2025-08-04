Sınırı yüzerek geçmek isteyen çocuk öldü
Hatay'da Türkiye-Suriye sınırını yüzerek geçmeye çalışan 14 yaşındaki çocuk can verdi.
Hatay'da Asi Nehri'nden Türkiye-Suriye sınırını yüzerek geçmeye çalışan 14 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, bir süre sonra suyun içinde gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi sualtı ve suüstü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla çocuğun cansız bedeni bulundu. Çocuğun cenazesi cenaze aracıyla morga kaldırıldı.
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