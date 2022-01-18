Sinop-Ayancık karayolunda heyelan

Sinop’ta, geçen hafta başlayan ve zaman zaman etkisini sürdüren sağanak yağmur ve yer yer kar nedeniyle Ayancık ilçesine bağlı Aliköy mevkisinde heyelan meydana geldi. 23.00 sıralarında ilçenin Sinop merkez ile bağlantısını sağlayan karayolu, oluşan heyelanın ardından kısa süreli ulaşıma kapandı. Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, heyelanın meydana geldiği bölgede yaklaşık 5 saatlik çalışmayla yola dökülen toprak ve kaya parçalarını ortadan kaldırdı. Çalışmaların ardından gece saatlerinde temizliğin ardından yol trafiğe açıldı.