Sinop Belediyesi'nin temizlik kamyonu yaşlı kadını ezdi

Feci kaza, saat 14.30 sıralarında Ada Mahallesi Helvacı Sokak'ta meydana geldi. Sinop Belediyesi'ne ait temizlik kamyonunu kullanan Ekrem D, çöp topladıktan sonra aracı yeniden hareket ettirdi. Bu sırada kamyonun önünden geçmekte olan Fikriye Özdemir'i (66) fark etmeyen sürücü, kadına çarptı. Yaşlı kadına çarparak altına alan kamyon, üzerinden geçti.



Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.