Sinop Havalimanı yakınına yıldırım düştü

Sinop'ta fırtına ve gök gürültülü sağanak etkili oluyor. Sinop Havalimanı yanındaki araziye yıldırım düştü, bazı ağaçlar zarar gördü.

şimşek-yıldırım.jpg
Arşiv

Sinop'ta havalimanı yanındaki araziye yıldırım düştü.

Bölgede etkili olan şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Akliman mevkisinde bulunan Sinop Havalimanı yanındaki araziye yıldırım isabet etmesi sonucu alandaki bazı ağaçlar zarar gördü.

Havalimanı kulesine yakın bölgeye isabet eden yıldırım nedeniyle Vali Vekili Abdullah Şahin ve beraberindeki heyet, alanda incelemede bulundu.

Şahin yetkililerden bilgi aldı. Yıldırım düşmesi nedeniyle havalimanındaki uçak seferleriyle ilgili olumsuzluk bulunmadığı öğrenildi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...