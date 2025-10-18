Sinop-Samsun Karayolu'nda kaza: Yaralılar var

Sinop-Samsun Karayolu'nda ayakkabı fabrikası işçilerini taşıyan Mehmet Y. idaresindeki otobüs, Sinop'un Gerze ilçesi Kabalı mevkisinde arızalandığı için yol kenarında duran yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada şoför Mehmet Y. ve araçlardaki 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kişilerden 12'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bir yaralının ise plastik cerrahi tedavisi için hastanede müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kazanın saat 23.36'da gerçekleştiği bildirildi.

Olay yerine ivedilikle ekiplerin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kazada 13 vatandaşımız yaralanmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kaza bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup yol trafiğe açık durumdadır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tedavileri sürenlere acil şifalar diliyoruz."