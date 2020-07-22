Sinop Valisi kaza yaptı: 6 yaralı

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun makam aracının bir otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Vali Karaömeroğlu'nun içerisinde bulunduğu Nurullah Çetinkaya yönetimindeki makam aracı, Ankara-Çankırı kara yolu Ballıca mevkisinde aynı yönde seyreden sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.



Kazada Vali Karaömeroğlu'nun yanı sıra sürücü ve koruması ile diğer araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



"KONTROL AMACIYLA HASTANEDEYİZ"

Vali Karaömeroğlu, yaptığı açıklamada, sağlık durumun iyi olduğunu belirterek, "Kontrol amacıyla hastanedeyiz. Diğer yaralılara da geçmiş olsun diliyorum" dedi.