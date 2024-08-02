Sinop’ta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sinop’ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Sinop’ta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden 'a doğru seyir halinde olan H.D. yönetimindeki 37 PL 737 plakalı otomobil, Heyemola Kavşağı sahil kısmından Sinop-Samsun yolu Sinop istikametine çıkış yapan R.S.'nin kullandığı 57 AVV 828 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücü R.S., otomobilde bulunan Z.T. ve E.S.T. hafif yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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