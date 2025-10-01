Sinop’ta 30 kilo tütün ele geçirildi

Sinop’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 30 kilogram açık kıyılmış tütün, 3 bin dal içi boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erfelek ilçesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında 30 kilogram açık kıyılmış tütün ve 3 bin dal içi boş makaron elde edildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

