Sinop’ta 30 kilo tütün ele geçirildi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erfelek ilçesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında 30 kilogram açık kıyılmış tütün ve 3 bin dal içi boş makaron elde edildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.