Sinop'ta acil serviste patlama: Bir hemşire tutuklandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde devlet hastanesinin acil servis bölümünde meydana gelen ve bir hemşirenin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı.



Patlamanın ardından Türkeli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hastanede görevli hemşire V.T. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V. T, çıkarıldığı hakimlikçe "ateş yakmak suretiyle patlamaya sebep olduğu" gerekçesiyle tutuklandı.



Türkeli ilçesinde 1 Haziran'da devlet hastanesinin acil servis bölümündeki patlamada bir hemşire yaralanmıştı.

