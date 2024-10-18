Sinop'ta aranan 3 şahıs yakalandı

Sinop'ta aranan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda yakalanan 3 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Sinop'ta aranan 3 şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "aranan şahıslara yönelik" yapılan operasyonlarda, Boyabat ilçesinde "yağma suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 2 şahıs yakalandı.

Yakalanan 3 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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