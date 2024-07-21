Sinop'ta bahçede çıkan yangın söndürüldü

Kalebağı Mesire Alanı yakınındaki Kümeevler mevkisinde bulunan bahçede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Vatandaşların da kovalarla su dökerek müdahale ettiği yangın ormana sıçramadan söndürüldü.



Mahalle sakinlerinden Hayriye Gök, bölgeye piknik yapmaya gelenlerin ateş yaktığını, yangının bundan dolayı çıkmış olabileceğini belirterek, "Daha önce de evimizin aşağısında benzer yangın çıktı, ormana sardı. Önlem alınmasını istiyoruz." dedi.