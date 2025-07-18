Sinop’ta bazı sahillerde denize girmek yasaklandı

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte bugün elverişsiz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kentin kuzey sahillerinde denize girilmesine izin verilemeyeceği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"İlimizde etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle kentin kuzey sahillerinde vatandaşlarımız can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 18 Temmuz Cuma günü denize girilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir."