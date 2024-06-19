Sinop'ta çıkan yangında 5 ev küle döndü

Sinop'un Durağan ilçesi Cevizlibağ köyünde çıkan yangında 5 ev küle döndü.

Sinop'ta çıkan yangında 5 ev küle döndü

'un Durağan ilçesi Cevizlibağ köyünde bir evde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, orman, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, diğer evlere sıçradı. Ekiplerce tarafından müdahale edilen yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

sonucunda 5 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

SİNOP VALİSİ ÖZARSLAN'DAN AÇIKLAMA

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, protokol üyeleri ile birlikte yangının yaşandığı köye giderek incelemede bulundu.

Sinop'ta çıkan yangında 5 ev küle döndü - 1

Özarslan yaptığı açıklamada, "Durağan ilçemizin Cevizlibağ köyünde yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İlgili kurumlarımız, hasar, zarar ve hak sahipliğine ilişkin tespit çalışmalarını en kısa zamanda tamamlayacak. Hemşehrilerimize sabır ve anlayışları için teşekkür ediyoruz." dedi.

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