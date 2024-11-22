Sinop'ta dalgalar insan boyunu geçti

Kentte iki gündür etkisini sürdüren ve saatteki hızı 37 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle, kentin güney sahilinde dalga boyu 3 metreyi buldu. Bazı vatandaşlar, sahile gelerek cep telefonlarıyla dalgaları görüntülemeye çalıştı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle kentin güneyindeki iç liman mevkisine sığınan, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemilerin de bekleyişi devam ediyor.

VALİLİKTEN UYARI



Sinop Valiliği'nden yapılan uyarıda ise kentteki olumsuz hava koşullarının birkaç gün daha sürmesinin beklendiği bildirilerek, vatandaşların kar yağışı ve sağanak nedeniyle oluşabilecek sorunlara karşı dikkatli olması istendi.

