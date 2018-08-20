Sinop'un Gerze ilçesinde dün denizde akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun cesedi bulundu.
Bedre mevkisinde kaybolan 12 yaşındaki Efe Yasin Taş'ı arama çalışmalarına devam edildi.
Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan aramada Taş'ın cansız bedeni, akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 200 metre ilerisindeki kayalık alanda bulundu.
Taş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bedre mevkisinde dün ailesiyle denize giren Taş, akıntıya kapılarak gözden kaybolmuş, arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verilmişti.
Sinop'ta denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
Sinop'ta dğn denizde kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.
Sinop'un Gerze ilçesinde dün denizde akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun cesedi bulundu.