Sinop’ta elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışları yasaklandı

Sinop'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışlarına ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Sinop’ta elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışları yasaklandı

Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentteki kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda trafik seyri ve vatandaşların can güvenliği açısından elektrikli scooter ve motosikletlerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışlarının yasaklandığı ifade edildi.

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