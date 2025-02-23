Sinop’ta elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışları yasaklandı

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentteki kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü aktarıldı.



Açıklamada, bu kapsamda trafik seyri ve vatandaşların can güvenliği açısından elektrikli scooter ve motosikletlerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışlarının yasaklandığı ifade edildi.