Sinop’ta erik ağacı kışın meyve verdi: Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik

Sinop'ta bir vatandaşın bahçesindeki erik ağacının Aralık ayında meyve vermesi vatandaşlarda şaşkınlığı yol açtı. Erik ağacının ilk kez kış mevsiminde meyve verdiğine şahit olan vatandaş, meyveleri cep telefonuyla görüntüledi.

''ARALIK AYINDA MEYVE VERMESİ ÇOK İLGİNÇ''

Daha önce böyle bir olaya tanık olmadığını belirten vatandaş, "Bugüne kadar bu mevsimde hiç meyve verdiğini görmedim. Bugün aralık ayının dördüncü günü. Görünce gerçekten şaşırdık. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. İklimler mi değişti, yoksa başka bir sebebi mi var bilmiyorum. Sadece şaşıp kalıyoruz. Yaprağını daha yeni döken bir ağacın Aralık ayında meyve vermesi çok ilginç. Hava şartları, mevsim normallerinde seyrediyor. Gören insanlar kafasını çevirip bakıyor, onlar da şaşırıyor” dedi.