Sinop'ta farklı suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen "aranan şahıslar" operasyonlarında, "dolandırıcılık" suçundan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, "cinsel istismar" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, "kasten yaralama" suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, "karşılıksız yararlanma" suçundan aranması bulunan 1 şahıs, Boyabat'ta "hırsızlık" suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, "güveni kötüye kullanma" suçundan aranması bulunan 1 şahıs, Gerze'de "basit yaralama" suçundan aranması bulunan 1 kişi, Durağan'da "hakaret" suçundan aranması bulunan 1 şahıs ile birlikte toplam 11 kişi yakalandı.

Yakalanan 11 şahıstan 7'si tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.