Sinop'ta feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Sinop-Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen bir otomobille sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın ardından hafif ticari araçta yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, kaza yerinde incelemede bulundu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Gündem
- Trafik Kazası
- Sinop