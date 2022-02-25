Sinop'ta feci kaza:  4 kişi yaşamını yitirdi

Sinop Türkeli'de otomobil uçuruma devrildi. Araçta bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.02.2022 - 00:44 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 00:52

Sinop'ta feci kaza:  4 kişi yaşamını yitirdi

'un Türkeli ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, Gencek köyü mevkisinde uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce ulaşılan araçta Mustafa, Salih ve Yılmaz Demir ile Hasan Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, incelemenin ardından Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. ​​​​​​​

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