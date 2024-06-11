Sinop'ta feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Sinop'ta otomobil ile sağlık personelinin bulunduğu aracın çarpışması sonucu 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

-Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen bir otomobille sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın ardından hafif ticari araçta yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sinop'ta feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı - 1

Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Ölenlerden 2'sinin ilçelerdeki devlet hastanelerinde görevli doktor olduğu öğrenildi.

Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, kaza yerinde incelemede bulundu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Kız kardeşini döven babasını öldürdü

Kız kardeşini döven babasını öldürdü

Kaçak danalar caddeyi birbirine kattı! Hareketli anlar yaşandı

Kaçak danalar caddeyi birbirine kattı! Hareketli anlar yaşandı

Trafikte dehşet anları! Önünü kestiği otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı

Trafikte dehşet anları! Önünü kestiği otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına eleman temin eden 5 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına eleman temin eden 5 şüpheli yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılayı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılayı mesajı

İstanbul'da vatandaşlar kabusu yaşadı! Karga saldırısına uğradılar

İstanbul'da vatandaşlar kabusu yaşadı! Karga saldırısına uğradılar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...